Fatih'te 19 Ocak'ta Fevzi Paşa Caddesi üzerinde asker uğurlama konvoyu oluşturan sürücülerin, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdükleri anların sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, konvoy oluşturan araç sürücüleri M.E.K., M.E.T. ve Y.S.A'yı yakaladı.

20 bin lira ceza kesildi

Sürücülere, "driftten" 6 bin 700'er, "saygısızca araç kullanmaktan" 144'er, zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmekten 144'er lira olmak üzere toplam 20 bin 936 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.