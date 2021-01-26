Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Park halindeki 10 aracın lastiğini kestiler
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da park halindeki 10 aracın lastiği kesildi. Polis, otomobil lastiklerine zarar veren kişi ya da kişileri arıyor.
Bahçelievler Mahallesi'nde araç lastiklerinde kesikler olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta yaptıkları incelemede 10 aracın lastiğine kesici aletle zarar verildiğini tespit etti.
Araç sahipleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kendi imkanlarıyla lastiklerini değiştirdi.
Polis, otomobil lastiklerine zarar veren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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