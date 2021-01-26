Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

6 ilde yağış bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Osmaniye ve Çorum çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

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4 şehirde kuvvetli olacak

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ riski bulunuyor.

Akdeniz ile Ege denizlerinde kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında da fırtına bekleniyor.