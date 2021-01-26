Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 16:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'yı hortum vurdu: 20 iş yeri zarar gördü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir sanayi sitesini hortum vurdu. Bir kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü.
Otosansit Sanayi Sitesi'nde şiddetli rüzgar sırasında oluşan hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu.
Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı.
Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Aracını tamir ettirmek isteyen bir kişi kafasına düşen metal parçası nedeniyle ağır yaralandı.
Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya yansıdı.
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