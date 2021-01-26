Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinayı ihlal etti, pazarda yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada bulunması gereken kişi, pazara girerken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, pazara girmek isteyen M.E.'nin COVID-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulanan M.E., Amasya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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