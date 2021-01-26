İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kurulan pazarda HES kodu uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, pazara girmek isteyen M.E.'nin COVID-19 temaslısı olduğu için karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulanan M.E., Amasya Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.