Termal turizmin önemli illerinden Afyonkarahisar’da, 4 termal tesisin sahibi kurduğu çağrı merkezi ile devre mülk sahiplerine ulaştı.

Tesis sahibi dolandırıcı, mülk sahiplerinin devre mülklerini turistlere kiraya vereceğini söyledi ancak bunun için belirli bir miktar teminat ödemelerini isteyerek kişisel bilgilerini aldı.

7 bin kişiden 150 milyon liralık vurgun

Dolandırıcılar 7 binden fazla kişinin bilgilerini kullanarak toplamda 150 milyon liralık vurgun yaptı.

Mağdurların savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine, güvenlik güçleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Mağdurlar protesto etti

Dolandırıcıların hedefi olan mağdurlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek ellerinde döviz ve pankartlarla zanlıları protesto etti ve operasyonu gerçekleştiren jandarmayı çiçekle karşıladı.

Mağdurlar suçluların cezalandırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.