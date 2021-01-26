Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve uygunsuz lastik kullanımından kaynaklanacak olası trafik kazalarının önlenmesi için 19-22 Ocak'ta 4 günlük denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 197 bin 941 araç ve sürücü kontrol edildi. 768 araçta kış lastiği olmadığı belirlendi.

Uygulama kapsamında 17 bin 439 kural ihlali tespit edilerek, cezai işlem uygulandı. 929 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 61 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.