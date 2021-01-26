Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Su kanalına düşen 4 köpeği polis ve bekçiler kurtardı
Samsun’un Yakakent ilçesinde sulama kanalına düşen ve boğulmak üzere olan 4 köpek, polis ve bekçiler tarafından kurtarıldı.
Tosköy Mahallesi'nde gece devriye görevi yürüten bekçi ve polis memurları, sulama kanalında köpek sesleri duydu.
Seslerin geldiği yöne giden ekipler, 2 metre derinliğindeki kanalda boğulmak üzere olan 4 köpeği, birbirlerine tutunarak, teker teker sudan çıkardı.
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