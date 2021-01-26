Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya Valiliğinden "patlama ihbarı" açıklaması
[Fotoğraf: DHA]
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini açıkladı.
Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerimiz,— Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) January 26, 2021
İlimizde bir patlama meydana geldiği yönünde ihbarlar gelmiş ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.
İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tesbit edilmiştir.
Saygıyla duyurulur...
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