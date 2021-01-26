Amsterdam'da oturan 3 çocuk babası 47 yaşındaki İlhan Duman, 8 Ocak'ta koronavirüse yakalandı.

Hastaneye başvuran Duman'a, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi. Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Duman, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü.

Duman, 17 Ocak'ta hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak, solunum cihazına bağlandı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı

İlhan Duman'ın oğlu Furkan Duman, doktorların iyileşmesinin mümkün olmadığını söylediği babasının Türkiye'de tedavi görmesini isteyerek, konsolosluk yetkilileri ile görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından İlhan Duman, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

“İyi ki Türk’üz”

Furkan Duman, babasının Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Amsterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçip onların yardımıyla Sağlık Bakanlığına ulaştık. Sağlık Bakanlığı da bize yardımcı oldu. Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Türk devleti her zaman bütün vatandaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. İyi ki Türk'üz, çok teşekkürler" dedi.