Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta yaşlı adamın bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı
Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı vatandaş, aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştı. Başarılı olamayınca yoldan geçenlerden yardım istedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent Güvenlik Sistemi kamaralarına yansıyan görüntülerde, Karatepe Mahallesi Fuar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, Yozgat Valiliği önündeki aydınlatma direğinde asılı Türk bayrağının katlandığını fark ederek durdu.
Şemsiyesi ile bir süre bayrağı düzeltmeye çalışan vatandaş, bunda başarılı olamayınca çevredekilerden yardım istedi.
Gençlerin yardımıyla katlanan bayrak düzeltilince yaşlı adam da yoluna devam etti.
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz