İlhanlı Hükümdarı Sultan Olcaytu döneminde, 1310 yılında inşa edilen Yakutiye Medresesi, yaş kapıları, eyvanlı avluları ile taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri.

711 yıldır dimdik ayakta olan tarihi yapı, Erzurum'un simgelerinden.

Süslemeleri ile ön plana çıkıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Kapalı avlulu en büyük medreselerimizden biridir. Burada tüm hücreler ortaya eyvana bakar. Burası genel toplanma merkezidir. 12 tane küçük hücre dediğimiz ders yapılan yerler var. Ve bir de açık eyvanlar var." dedi.

Yüzyıllarca eğitim hizmeti veren medrese, süslemeleri ile ön plana çıkıyor.

Taş işçiliğinin nadide örneklerinin yanı sıra, Orta Asya Türk kültürünü yansıtan hurma yaprakları, kartal figürleri ve hayat ağacı gibi simgeler dikkati çekiyor.

Konuşulanlar her noktada eşit işitiliyor

Yapının kubbesindeki taşlarla sağlanan akustik sayesinde konuşulanlar her noktada eşit şekilde işitiliyor. Yapının bu özelliğinin bozulmaması için de içeride mikrofon kullanılmasına müsaade edilmiyor.

Tarihi medrese, Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılıyor.

Osmanlı döneminde kullanılan elbise, para, silah gibi birçok eşya, medresede sergileniyor.