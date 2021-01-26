Türkiye'nin ünlü şairi, yazarı, akademisyeni, çevirmeni Kenan Çarboğan'ın “Korkutname” adlı kitabı, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda tanıtıldı.

Etkinliğin açılışını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı, Büyükelçi Günay Efendiyeva, Azerbaycan topraklarının geri alınmasıyla kazanılan tarihi zafer vesilesiyle katılımcıları kutladı.

Bu zaferin sadece Azerbaycan'a değil aynı zamanda tüm Türk dünyasına gurur yaşattığını anlattı. Günay Efendiyeva ayrıca, Azerbaycan'ın tarihi şehirlerinden ve eski kültür merkezlerinden olan Ağdam'ın Ermeni vandalizminin kurbanı olduğunu ve Fuzuli'nin tamamen dağıtıldığını söyledi.

"Kitabın önsözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aittir"

Efendiyava "Korkutname" kitabının ilk sunumunun Fuzuli'de gerçekleştirildiğini anlattı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov, Fuzuli'nin işgalden kurtuluşu vesilesiyle de Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakıfı'na bu kitabı armağan etti.

Kitabın Fuzuli'de sunulmasının sembolik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Efendiyeva, “Kitabın önsözü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aittir ve bu da Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'nın yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'yı ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Dusen Kaseinov'u böylesine önemli bir etkinliği düzenledikleri için kutladı ve bunun sembolik anlam taşıdığını söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düşen Kaseinov, katılımcıları Şanlı Zafer vesilesiyle tebrik etti. Kenan Çarboğan'ın "Korkutname" kitabının sunumunun kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı'nda yapıldığından büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.