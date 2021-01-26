Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te define için tünel açan şüpheliler suçüstü yakalandı
Gaziantep'te define için derinliği 5, uzunluğu 45 metre tünel açan 6 şüpheli, suçüstü yakalandı. Zanlılar açtıkları tünelin üstünü branda ile kapattığı görüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bazı şüphelilerin define için tünel kazdığı bilgisine ulaştı.
Bölgeyi ablukaya alan ekipler M.H.Ç, M.A.D, Y.E.F, H.I.A, Z.Ö ve Y. S'yi tünel çalışması yaparken suçüstü yakaladı.
45 metre uzunluğunda tünel kazdıkları tespit edildi
Zanlıların 5 metre derinliğinde 45 metre uzunluğunda ve 1, 5 metre yüksekliğinde define amaçlı tünel kazdığı tespit edildi.
Ekipler, bölgede yapılan aramada, 2 hilti, havalandırma motoru, 3 gaz maskesi ile tünel açmada kullanılan çok sayıda araç ve gereç ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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