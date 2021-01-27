İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma sonucu, PKK/YPG terör örgütüne üye olmaktan aranması bulunan Suriye uyruklu M.U.E.H'nin Çile Mahallesi Ova Sokak mevkiindeki bir serada çalıştığını belirledi.

Menderes İlçe Jandarma Asayiş timleri, TEM Şube ve JASAT timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ve MİT'ten ortak çalışma

Ayrıca İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve terör örgütü mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik istihbari çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, hakkında PKK/YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Suriye uyruklu M.A.N'nin Torbalı Devlet Hastanesi önünde olduğu belirlendi.

Şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.