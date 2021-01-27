Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa’da bir mahalleye karantina kararı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Manisa’nın Akhisar ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Arabacıbozköy Mahallesi karantinaya alındı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Akhisar'ın Arabacıbozköy Mahallesi görülen koronavirüs vakaları ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karantina kararı, 26 Ocak Salı günü saat 17.00'den itibaren başladı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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