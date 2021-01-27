Şıhlar Mahallesi’nde Yılmaz Şen’e ait tek katlı ahşap evde, gece yarısı yangın çıktı.

Evde ailesiyle birlikte yaşayan Şen, yangının bacadan çıktığını fark etmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla evden çıkarak komşularından yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, komşu evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili bilgi veren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, “ Ahşap olan tek katlı evdeki yangın rüzgarın etkisiyle bacadan çıkmış. Yangın esnasında evde olan vatandaşlarımızın yangını fark etmeleri büyük bir faciayı önledi. Ahşap olan evdeki yangın, yandaki ahşap olan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev içerisindeki eşyalarla tamamen kullanılmaz hale geldi, ancak tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır” dedi.