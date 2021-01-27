Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 02:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karabük'te 'fırtına' ağacı yerinden söktü
[Fotoğraf: İHA]
Yurdun birçok bölgesinde fırtına etkili oluyor. Karabük'te de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, bir ağacın devrilmesine sebep oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından, Karabük’te şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.
Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülüp devrildi.
Olayın yaşandığı anda bölgede kimsenin olmaması olası faciayı engelledi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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