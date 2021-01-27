Bağlarbaşı Mahallesi Feyzullah Caddesi üzerinde yıkımına başlanan ve bir kısmı yıkılan bir binadan günlük çalışmanın tamamlanmasının ardından yarım bırakıldı.

[Fotoğraf: AA]

Gece yarısı etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle, yıkımı yarım bırakılan binada çökme meydana geldi. Kopan moloz parçaları binanın bulunduğu arsa alanı içerisine düştü.

Göçük nedeniyle oluşan gürültü sonucu mahalleli sokağa döküldü.

[Fotoğraf: İHA]

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve zabıta ekipleri de sevk edildi. Çevre binalarda bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiyenin kontrolünün ardından polis ve zabıta ekipleri tarafından bina çevresine güvenlik şeridi çekildi.

[Fotoğraf: AA]