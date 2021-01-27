Kendisini polis olarak tanıtan C.T. ve E.K, 92 yaşındaki Gülten B'yi telefonla sürekli arayarak FETÖ, PKK terör operasyonları kapsamında, banka hesaplarındaki para ve mücevherleri kendilerine vermeleri gerektiğini, aksi takdirde kendisine de zarar geleceğini belirterek tehdit ettiler.

Bankadaki ziynet eşyalarını alan ve şüphelileri, ziynet eşyalarını vermek için Bahçelievler Mahallesi Akasya Sokak'taki adresine çağıran Gülten B, durumu polise haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Polisten nefes kesen operasyon

Şüphelilerin adrese gittiğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, araçların ve ağaçların arkasına gizlendi. Ekipler, Gülten B'den ziynet eşyalarını alarak dışarı çıkan C.T'yi yere yatırarak yakaladı.

Daha sonra çevrede araştırma yapan polis ekipleri, E.K'yi araçla kaçarken önünü keserek gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

200 bin lira değerindeki ziynet eşyası sahibine teslim edildi

Ekipler, daha sonra yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını Gülten B'ye teslim etti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.