Ters yöne giren araç kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ters yöne giren araç, kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen araç sürücüsü yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Soğanlı Mahallesi yol kavşağında ters yöne giren otomobilin sürücüsü Polat Güral, Samet Ağırcan'ın kullandığı seyir halindeki soğan yüklü kamyon ile çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine acil servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü hayatını kaybetti
Olay yerine gelen acil servis ekipleri otomobil sürücüsü Polat Güral'ın öldüğünü tespit etti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Aykut Gümüşsol kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kamyon sürücüsü Samet Ağırcan ise kazada yara almadı.
Kazada yaralanan Aykut Gümüşsol, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Güral'ın cenazesi olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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