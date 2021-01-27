Meteoroloji turuncu uyarı vermişti: Trakya'da kar başladı
Meteoroloji'nin "turuncu" uyarı verdiği Trakya'da kar yağışı başladı. Kırklareli kısa sürede beyaza bürünürken, Tekirdağ'da yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.
Kırklareli'nde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.
Kar yağışı gün boyu devam edecek
İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da araçlar yolda kaldı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı.
Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu. Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
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