Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu.

Kırklareli'nde başlayan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

[Fotoğraf: AA]

Kar yağışı gün boyu devam edecek

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: İHA]

Tekirdağ'da araçlar yolda kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı sabaha karşı 10 santimetreyi aştı.

Atatürk Bulvarı ile Kurtuluş Caddesi’nin birleştiği yokuşta sabah işe yetişmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]

Yokuşta kalan araçların yardımına vatandaş koştu. Bazıları iterek kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönerek, başka yolu tercih etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.