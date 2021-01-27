Her yıl binlerce hektar alan yangın nedeniyle tahrip oluyor.

2019’da 11 bin 332 hektar alan orman yangınlarında zarar gördü, 2020’de ise bu rakam 16 bin hektarı geçti. Daha çok yangın çıktı, daha çok alan kül oldu…

2020’de 410 milyon fidan toprağa kavuştu

Orman yangınlarıyla kaybettiğimiz alanları geri kazanmanın yolu ise buraları yeniden ağaçlandırmak. Türkiye, orman varlığını gelecek nesiller için artırıyor.

Her 11 Kasım, 2019’dan beri Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor, milyonlarca fidan toprakla buluşturuluyor. 2019’da 81 ilde 11 milyon fidan dikilirken, 2020’de, Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra 30 ülke de bu kampanyaya katıldı. 83 milyon fidan dikildi.

[Fotoğraf: AA]

Milli Ağaçlandırma Günü’nün dışında da çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 410 milyon fidan toprakla buluştu.

Hedef orman varlığını 29 milyon hektara çıkarmak

Peki, Türkiye’nin ormanlık alan miktarı geçmiş yıllara göre ne kadar arttı? Ormanlık alan miktarı 1973 yılında 20 milyon hektardı. 2005'te 21 milyon hektara, 2015'te ise 22 milyon hektara ulaştı. Artık Türkiye'nin 22 milyon hektardan fazla orman varlığı var. 2023'te hedef, bu miktarı 29 milyon hektara çıkarmak.

Birleşmiş Milletler'in 5 yılda bir hazırladığı bir rapora göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ağaçlandırma alanında ilk sırada yer alıyor. Son 20 yılda 2 milyon hektar alan ağaçlandırıldı.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında

Gıda ve Tarım Örgütünün 2020'de yayımladığı raporda, ülkelerin ağaçlandırma çalışmaları yer alıyor.

2010-2020 arasında orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6. sırada Türkiye var. Orman varlığını en çok artıran ülkeler şöyle sıralandı:

1- Çin

2- Avustralya

3- Hindistan

4- Şili

5- Vietnam

6- Türkiye

7- ABD

8- Fransa

9- İtalya

10- Romanya

Endüstriyel ormancılık çalışmaları

Endüstriyel ormancılık çalışmaları, odun ham maddesi kaynaklı ithalatın önlenmesi ve bu alandaki ihtiyaçların yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla yürütülüyor.

Çalışmalara 2020’den itibaren hız verildi. Bunun için 20 bin hektar alanda endüstriyel plantasyon, 35 bin hektar alanda bakım ve 150 bin hektar alanda etüt proje çalışması yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Yangın anında daha koordineli çalışmayı sağlayan sistem devrede

2020’de Orman Bilgi Sistemi Projesi de tamamlandı. Bu sistemin devreye alınmasıyla sektörle ilgili veriler tek sistemde toplanacak, diğer kurumların uygulamalarıyla entegrasyon sağlanacak.

Sistem sayesinde yangın anında mesajlaşma servisiyle ekipler daha koordineli çalışabilecek.

Yarınlara daha yeşil bir Türkiye bırakmak için çalışmalar devam ediyor.