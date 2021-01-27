Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO'da sefer iptalleri
[Fotoğraf: AA]
Fırtına nedeniyle Bursa'da deniz otobüsünün bazı seferleri yapılamıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamadı.
Etiketler: Deniz Otobüsü Ege Denizi Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul'da kar ve soğuk hava uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz