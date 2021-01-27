Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöllüler karın tadını doyasıya çıkarıyor
Bingöl'ün Elmalı köyünde yaşayanlar, kar yağışının ardından araç trafiğine kapalı olan yolu kayak pistine çevirdi. Hazırladıkları kızaklarla kayak yapan herkes karın tadını doyasıya çıkarıyor.
Bingöl'ün Elmalı köyü sakinleri, kar yağışının ardından trafiğe kapalı olan yolu kayak pistine çevirdi, 7’den 70’e herkes karın tadını çıkarmaya başladı. El emeğiyle yaptıkları kızaklara binerek yolda kayıyorlar. Çocuklar da yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarıyor.
Arkadaşlarıyla kayarak eğlendiğini söyleyen 12 yaşındaki Hamza Kına, “Yollarımız buz olmuş, gidip tepeden kayıyoruz babamız, arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli. Aşağılara kadar geliyoruz” dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
Sıradaki Haber
13 ildeki oto hırsızlığı çetesi çökertildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz