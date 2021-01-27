Bingöl'ün Elmalı köyü sakinleri, kar yağışının ardından trafiğe kapalı olan yolu kayak pistine çevirdi, 7’den 70’e herkes karın tadını çıkarmaya başladı. El emeğiyle yaptıkları kızaklara binerek yolda kayıyorlar. Çocuklar da yarıyıl tatilinde karın tadını çıkarıyor.

Arkadaşlarıyla kayarak eğlendiğini söyleyen 12 yaşındaki Hamza Kına, “Yollarımız buz olmuş, gidip tepeden kayıyoruz babamız, arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli. Aşağılara kadar geliyoruz” dedi.