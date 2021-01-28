Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'daki yangında anne öldü, oğlu ağır yaralı
Konya'nın Karatay ilçesindeki bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı, annesi ise hayatını kaybetti.
Yangın Karatay ilçesinde Doğanlar Mahallesindeki evde bu sabah çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Biri çocuk 3 kişi içerde mahsur kaldı. Dumanları gören komşular hemen yangına müdahale etti.
3 yaşındaki çocuk ve dayısı evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri, anneyi kurtarmak için seferber oldu. Bir yandan yangını söndürmeye çalışan ekipler, diğer taraftan anneyi aradı. Ancak 24 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Çocuğun durumu ağır
Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan küçük çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Yangın
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