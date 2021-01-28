İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin İran, Malezya, Hollanda, Tayvan, Panama, Amerika ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 5'inin müstehcen içerikli, 10'unun da yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.