Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da etkili olan sağanak ve eriyen kar taşkına yol açtı. Bartın Irmağı'nın su seviyesi de yükseldi.
Bartın'da sağanak ve kar yağışının ardından oluşan taşkın, hayatı olumsuz etkiledi.
Su seviyesinin yükselmesi sonucu yürüyüş yolu mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve buradaki büfeler su altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Arıt beldesinde ise derenin taşması nedeniyle bazı bahçeleri su basarken, bölgede Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.
Etiketler: Sağanak
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