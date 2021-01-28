Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
64 yaşındaki COVID-19 hastası 79 gün sonra taburcu oldu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koronavirüse yakalanan 64 yaşındaki Hasan Mustafa Bozdağ, 79 günlük tedavinin ardından iyileşerek taburcu oldu.
Öksürük ve nefes darlığı nedeniyle Birecik Devlet Hastanesi’ne başvuran 64 yaşındaki Hasan Mustafa Bozdağ, 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdi.
Bozdağ, 79 günlük tedavisinin ardından iyileşti ve taburcu oldu.
Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mürsel Koçer, “Dahiliye uzman doktorlarımızın kontrollerinde, servis ve 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kalarak hemşire ve sağlık çalışanlarımızın takipleri ile hastamızın tedavisini yaptık. Durumu iyileşen Mustafa amcamızı 79 gün sonra taburcu ederek evine uğurladık." dedi.
Bozdağ, hastaneden, “Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum” sözleri ile vedalaştı.
Etiketler: Koronavirüs
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