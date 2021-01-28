Öksürük ve nefes darlığı nedeniyle Birecik Devlet Hastanesi’ne başvuran 64 yaşındaki Hasan Mustafa Bozdağ, 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdi.

Bozdağ, 79 günlük tedavisinin ardından iyileşti ve taburcu oldu.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mürsel Koçer, “Dahiliye uzman doktorlarımızın kontrollerinde, servis ve 30 gün yoğun bakımda solunum cihazına bağlı kalarak hemşire ve sağlık çalışanlarımızın takipleri ile hastamızın tedavisini yaptık. Durumu iyileşen Mustafa amcamızı 79 gün sonra taburcu ederek evine uğurladık." dedi.

Bozdağ, hastaneden, “Doktorlarımıza, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum” sözleri ile vedalaştı.

