Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kamyonet dalgaların arasında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Karasu ilçesinde dün kamyonetiyle sahilde gezen bir kişi, Küçükboğaz mevkisinden geçmek isterken şiddetli dalgalara teslim oldu. Kuma saplanan kamyonet kıyıya çekildi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde İ.B., kamyonetiyle kumsalda gezerken dalgaların arasında kaldı. Dalgaların arasında kalan araç kuma saplandı.
Aracını hareket ettiremeyen İ.B., itfaiyeden yardım istedi.
Araç, traktör ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildi. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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