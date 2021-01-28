Sakarya’nın Karasu ilçesinde İ.B., kamyonetiyle kumsalda gezerken dalgaların arasında kaldı. Dalgaların arasında kalan araç kuma saplandı.

Aracını hareket ettiremeyen İ.B., itfaiyeden yardım istedi.

Araç, traktör ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildi. O anlar bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.