Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ’cü eski binbaşı tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Giresun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, firari eski binbaşı, saklandığı evde yakalandı.
FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgütün sınav usulsüzlüğü suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeyken meslekten ihraç edilen kıdemli binbaşı F.K.'nin Giresun'da bulunduğu belirlendi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.K'yi saklandığı evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen zanlı, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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