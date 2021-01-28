Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 7 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 7 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Ilgaz Dağı'nda kar yağışı nedeniyle ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Tosya ilçesinde 7 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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