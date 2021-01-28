Karadeniz bölgesindeki sıcaklık değerleri aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21,7 derece oldu.

"Orman yangınlarının yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor"

Son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Kuraklığın etkili olduğu bölgede sıcak hava ile birlikte bağ ve bahçelerde başlatılan temizlik sırasında yakılan anız ateşleri lodosla yayılarak, orman yangınlarına neden oluyor.

Uzmanlar, bölgede yangın riskinin yüksek olduğunu belirterek, anız yakılmaması gerektiğine değindi. Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, çıkabilecek yangınlar için bölge halkını uyardı:

"Yöremizdeki yangınlar ekim ayı sonunda başlayıp, kasım ve aralık aylarında yoğunlaşıyor. Nisan ve mayıs ayında yangınlar yoğunlaştıktan sonra sona eriyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz. Yangınların çok büyük kısmı insan kaynaklı çıkıyor. İnsan kaynaklı orman yangınlarının da yaklaşık yüzde 60'ını ihmal ve tedbirsizlik oluşturuyor. "