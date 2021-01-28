Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hava koşulları nedeniyle gemiler Sinop limanına sığındı
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'deki kötü hava koşulları, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiledi.
Karadeniz'de şiddetli esen rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler yol almakta güçlük çekerek Sinop’un doğal limanına demirledi.
Gemilerin hava şartlarının normale dönmesi için bekleyişleri sürüyor.
Kentteki balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Sıradaki Haber
Kar yağışı Trakya çiftçisinin yüzünü güldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz