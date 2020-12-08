38 yaşındaki Kübra Boyraz, eylül ayında İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde estetik dolgu yaptırdı. İşlemin ardından rahatsızlandı.

Detaylara TRT Haber ulaştı

Boyraz evine götürüldü ancak evinde fenalaştı, genç kadın önce göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yaşadı. Ardından kalp krizi geçirdi. Boyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaptırdığı estetik dolgu sonrası hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından ilk hastane raporları ortaya çıktı. O rapora TRT Haber ulaştı.

Rapora göre 'pıhtı atması' sonrası kalp krizi

Epikriz raporuna göre, nefes almakta zorlanan genç kadına önce solunum desteği verildi. Sonrasında da entübe edildi.

Doktorların çabasına rağmen Kübra Boyraz'ın durumu kötüye gitti. Hastanın, emboli yani 'pıhtı atması' nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda kalp pili takılan Boyraz’a 45 dakika boyunca kalp masajı da yapıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

2 kişi tutuklandı

Kübra Boyraz'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nca yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen güzellik merkezi sorumlusu 5 kişiden 2'si tutuklandı.