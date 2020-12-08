Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 500 kilo kara kovan balı çalan 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 ay önce 500 kilogram kara kovan balı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de 500 kilogram balın çalınması olayı ile ilgili Hizan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bal çaldıkları tespit edilen F.A, Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin satmaya çalıştıkları 464 kilogram bal bulunarak muhafaza altına alındı.
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