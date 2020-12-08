Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Alaçam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Yenicami Mahallesi Karagüllü Sokak'ta 62 yaşındaki Necati ile 60 yaşındaki eşi Bergüzar Selçuk'tan haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu.
Eve gelen polis, zili çalmasına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi.
Evde karı kocanın yatak odalarında hareketsiz yattığını gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi.
Selçuk çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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