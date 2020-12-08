Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi, tedavi altına alındı.
Sedat Yeşilbayrak, Paşabükü mevkisindeki ormanlık alanda kesim yaptığı ağacın çatlayarak devrilmesi sonucu, yaralandı.
Sedat Yeşilbayrak, çevredeki arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yeşilbayrak'ın tedavisi sürüyor.
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