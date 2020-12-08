Kuraklık, bu yıl yurt genelinde etkisini gösteriyor. Nehirlerin debisi ve barajlarda dolululuk azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49 düştü.

Eskişehir'de su kaynaklarında sorun yaşandı

Doğu Karadeniz sahil kesimi ile beş il hariç yurdun tamamında yağış azaldı. En az yağış, Eskişehir'e düştü.

[Grafik: TRT Haber]

Eskişehir'de kasım ayı boyunca metrekareye sadece 2 kilogram yağış düştü. Yağışın az olması ve havaların sıcak olması nedeniyle Eskişehir'de bulunan su kaynaklarında büyük sorun yaşandı.

Barajlarda su azalıyor

Kuraklıktan Edirne de etkilendi, Kasım'da sadece 4 gün yağmur yağdı. Kente, 4 kilo 400 gram ile normalin yüzde 96 altında yağış düştü.

Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Süloğlu Barajı'da doluluk yüzde 28'de bulunuyor.