Kasım ayında yağışlar yarı yarıya azaldı
Kasım ayında yağışlar yüzde 49 azaldı. Geçen ay metrekareye 2 kilo ile en az yağışı Eskişehir aldı. Edirne'de ise yağıştaki azalma oranı yüzde 96'yı buldu.
Kuraklık, bu yıl yurt genelinde etkisini gösteriyor. Nehirlerin debisi ve barajlarda dolululuk azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49 düştü.
Eskişehir'de su kaynaklarında sorun yaşandı
Doğu Karadeniz sahil kesimi ile beş il hariç yurdun tamamında yağış azaldı. En az yağış, Eskişehir'e düştü.
Eskişehir'de kasım ayı boyunca metrekareye sadece 2 kilogram yağış düştü. Yağışın az olması ve havaların sıcak olması nedeniyle Eskişehir'de bulunan su kaynaklarında büyük sorun yaşandı.
Barajlarda su azalıyor
Kuraklıktan Edirne de etkilendi, Kasım'da sadece 4 gün yağmur yağdı. Kente, 4 kilo 400 gram ile normalin yüzde 96 altında yağış düştü.
Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Süloğlu Barajı'da doluluk yüzde 28'de bulunuyor.
- 21:26
- 21:15
- 21:18
- 21:10
- 20:56