Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da ATM'lere zarar veren şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Video]
İstanbul Beykoz'da, bankaların ATM cihazlarına zarar veren şüpheli yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen kişi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi’ndeki ATM cihazlarına zarar verildiği ihbarını alan polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucunda şüphelinin O.K. olduğu tespit edildi.
Akli dengesinin yerinde olmadığı, geçen yıl aralık ayında savcılık talimatıyla polis tarafından Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldüğü ve burada tedavi edildiği belirlenen O.K, polis tarafından yakalandı.
İki özel bankanın güvenlik yetkililerinin maddi zarara uğradıklarını belirterek şikayetçi olduğu O.K, ekim ayında Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi'nden gönderilen talimat yazısına binaen tedavisi için yeniden Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
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