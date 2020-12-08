Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 53 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te koltukları sökülen bir minübüste yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 düzensiz göçmen yakalandı. Geçişi organize eden kişi tutuklandı.
Bitlis Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir minibüs durduruldu.
Koltukları söküldüğü belirlenen minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatör tutuklandı
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
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