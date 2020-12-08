Bitlis Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adilcevaz'daki Çimenli uygulama noktasında yapılan kontrollerde bir minibüs durduruldu.

Koltukları söküldüğü belirlenen minibüste yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör tutuklandı

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.