Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 19:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tedbirlere uymayan 38 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da koronavirüs tedbirlerine uymadıkları belirlenen 38 kişiye para cezası uygulandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde COVID-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 38 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.
Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.
Öte yandan, denetim sırasında yakalanan farklı suçlardan aranan 38 kişiden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Koronavirüs
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