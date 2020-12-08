İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın, vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Alevlerin arasından komşularının aldığı o zamanlar henüz 6 aylık bir bebek olan Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Aile, yangın ve zorlu geçen tedavi süreci sonrası Gebze'ye taşınarak yeni bir hayat kurdu.

Asgari ücretle kirada oturan Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılması için çağrıda bulunmuştu.

O çağrıya kısa zamanda geri dönüş yapıldı. Kocaeli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gebze Kaymakamlığı harekete geçti.

Dilara hastaneye götürüldü, ilk tetkikler yapıldı. Dilara'nın tedavisinin Akdeniz Üniversitesinde yapılması kararlaştırıldı.

Dilara, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle Antalya'ya doğru yola çıktı.

Baba Cem Şencan, bu süreçte kendilerine destek veren Sağlık Bakanlığına teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.