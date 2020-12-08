Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 7 Aralık'ta ilçe merkezinde uygulama yaptı.

Uygulamada, B.A. isimli şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.