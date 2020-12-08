Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 21:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te üzerinden ruhsatsız silah çıkan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, üzerinde silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 7 Aralık'ta ilçe merkezinde uygulama yaptı.
Uygulamada, B.A. isimli şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca bulundu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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