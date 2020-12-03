İzmit ilçesindeki evlerinde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu Dilara Şencan'ın, vücudunun farklı yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.

Alevlerin arasından komşularının aldığı o zamanlar henüz 6 aylık bir bebek olan Dilara, yoğun bakım servisinde gördüğü tedaviyle hayata tutundu.

Aile, yangın ve zorlu geçen tedavi süreci sonrası Gebze'ye taşınarak yeni bir hayat kurdu. Asgari ücretle kirada oturan Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olabilmesi için kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

"Kızım dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor"

Anne Altın Şencan, Dilara'nın 3 çocuğundan biri olduğunu söyleyerek yardım istedi:

"Kızım dış görünüşü nedeniyle zor günler geçiriyor. Birçok ameliyat geçirdi. Başka yerden alınan dokular yanan kısımlara konuldu. Maddi durumumuz çok iyi değil. Elimizden geleni yapıyoruz ama ameliyat olması lazım. Kızımı parka kimsenin olmadığı zaman götürüyorum. Çocuğa 'Sen niye böyle oldun?' diye sürekli sorular geliyor. O da bundan sıkılıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Kızım içine kapandı. Bir anne olarak bu durumdan kurtulmasını istiyorum."

Dilara gibi aynı durumda olan çocuklara, doku nakli yapıldığını öğrenen aile bu konuda destek bekliyor.