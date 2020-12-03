Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, 1. Bölge Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak denetim yaptığını açıkladı.

Ümraniye'deki iki adreste ülkeye yasa dışı yollardan sokulan ve nesli tükenme tehlikesinde olan piton ve boa yılanlarının üretimi ile ticaretinin yapıldığı tespit edildi.

16 bin TL idari para cezası uygulandı

Denetimde, damızlık olarak üretimde kullanılan 9 adet yetişkin ve 6 adet yavru olmak üzere 15 adet boa ve piton yılanı ile 1 adet sakallı ejdere el konuldu. El konulan hayvanlar, hayvanat bahçesinde yaşamını sürdürecek.

Uygunsuz şartlar nedeniyle öldüğü düşünülen 2 adet boa yılanı da bulundu. İlgili şahsa toplamda 16 bin TL idari para cezası uygulandı.

Fahrettin Ulu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.