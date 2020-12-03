İzmir'de Foça ve Karaburun ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçaklığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin Karaburun Anbareski Mahallesi ile Foça Fatih Mahallesi Yelken Kayalıkları mevkiine düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 49'u Somalili, 13'ü Suriyeli ve 1’i Myanmarlı 63 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca toplam 187 bin 173 lira idari para cezası kesilen göçmenler, İzmir İl Göç İdaresine bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin geçişini organize edenlere de işlem yapıldı

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen biri Myanmar uyruklu 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Myanmar uyruklu şüpheli Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken, diğeri ise Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, bir kamyonet, 2 bot motoru, 2 bot ve bir bot şişirme pompasına da el konuldu.



