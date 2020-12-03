Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta aracıyla seyir halinde olan 28 yaşındaki Veli E., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında silahlı saldırıya uğradı.

Veli E. bacağından ve kolundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı Veli E.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.