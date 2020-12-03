Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Seyir halindeki otomobil sürücüsüne silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören’de seyir halindeki otomobile, silahla ateş açıldı. Otomobil sürücüsü yaralandı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nadide Sokak'ta aracıyla seyir halinde olan 28 yaşındaki Veli E., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından aracında silahlı saldırıya uğradı.
Veli E. bacağından ve kolundan yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri yaralı Veli E.'yi ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinde yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.
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