Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında muvazzaf astsubayların da olduğu 4 şüpheli yakalandı.
Yakalananlardan ikisinin muvazzaf astsubay, birinin emekli asker, birinin de eski askeri okul öğrencisi olduğu, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin Kırşehir'e getirildiği öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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