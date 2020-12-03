Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi pazarda yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, pazarda alışveriş yaparken yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde COVID-19 denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, karantinada olması gereken bir kişinin adresinde bulunmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Pazar yerinde yakalanan, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden karantinada olması gerektiği tespit edilen A.G, karantina süresini tamamlaması amacıyla ikametine götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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