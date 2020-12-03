İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde COVID-19 denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, karantinada olması gereken bir kişinin adresinde bulunmadığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Pazar yerinde yakalanan, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi üzerinden karantinada olması gerektiği tespit edilen A.G, karantina süresini tamamlaması amacıyla ikametine götürüldü.